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  26 ноября 2020
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Более 50% всей территории Монголии покрыто снегом

CentralAsia (MNG) -  По данным Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды, по состоянию на 20 ноября более 50 процентов территории страны было покрыто снегом.

В частности, высота снежного покрова более 20 см была зафиксирована в горах Алтая, Хангая, Хэнтия, Хубсугула, Хархираа Тургеэн и Хан Хөхий. Сомоны Нөмрөг и Цагаанчулуут аймака Завхан, сомон Галуут аймака Баянхонгор, сомон Тувшруулэх аймака Архангай, а также сомон Эрдэнэцагаан аймака Сухбаатар были покрыты толстым слоем снега толщиной от 10 до 20 см.


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Карта рисков Дзуда показывает, что около 40 процентов страны подвержены высокому риску (самый высокий 6,0%, высокий 30,4%) и почти 30 процентов (28,2%) — умеренному риску. Среди провинций аймак Баянхонгор подвержен наибольшему риску дзуда, восточная часть Говь-Алтая и целые территории аймаков Өвөрхангай и Дундговь, а некоторые части аймаков Өмнөговь, Дорноговь, Төв и Сухбаатар считаются подверженными высокому риску. Значит, этим аймакам грозят суровые зимние и весенние условия.

Прошлым летом аймаки Баянхонгор, Говь-Алтай, Өмнөговь, Өвөрхангай и Дундговь испытали засуху и плохой рост травы, низкую урожайность с гектара, перевыпас, недостаточное водоснабжение, усталость от миграции, недостаточную силу животных, неадекватные кормовые ресурсы и высокие рыночные цены увеличивают риск дзуда.

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