Более 50% всей территории Монголии покрыто снегом

CentralAsia (MNG) - По данным Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды, по состоянию на 20 ноября более 50 процентов территории страны было покрыто снегом.

В частности, высота снежного покрова более 20 см была зафиксирована в горах Алтая, Хангая, Хэнтия, Хубсугула, Хархираа Тургеэн и Хан Хөхий. Сомоны Нөмрөг и Цагаанчулуут аймака Завхан, сомон Галуут аймака Баянхонгор, сомон Тувшруулэх аймака Архангай, а также сомон Эрдэнэцагаан аймака Сухбаатар были покрыты толстым слоем снега толщиной от 10 до 20 см.





Карта рисков Дзуда показывает, что около 40 процентов страны подвержены высокому риску (самый высокий 6,0%, высокий 30,4%) и почти 30 процентов (28,2%) — умеренному риску. Среди провинций аймак Баянхонгор подвержен наибольшему риску дзуда, восточная часть Говь-Алтая и целые территории аймаков Өвөрхангай и Дундговь, а некоторые части аймаков Өмнөговь, Дорноговь, Төв и Сухбаатар считаются подверженными высокому риску. Значит, этим аймакам грозят суровые зимние и весенние условия.

Прошлым летом аймаки Баянхонгор, Говь-Алтай, Өмнөговь, Өвөрхангай и Дундговь испытали засуху и плохой рост травы, низкую урожайность с гектара, перевыпас, недостаточное водоснабжение, усталость от миграции, недостаточную силу животных, неадекватные кормовые ресурсы и высокие рыночные цены увеличивают риск дзуда.

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