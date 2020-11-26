Зимняя и весенняя подготовка сельского хозяйства Монголии завершена на 74 %

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании 25 ноября Кабинет министров приказал губернаторам всех уровней ускорить приготовление кормов для скота этой зимой и весной, губернаторам некоторых аймаков выделить средства, необходимые для оказания медицинских и других государственных услуг отгонным животноводам, и создать местные комитеты по управлению отгонным животноводством, а также отделы полиции и губернаторы аймаков для предотвращения краж скота и социальных беспорядков в отгонных районах.

Около 11,7 млн голов скота из 26,6 тыс.животноводческих хозяйств этой зимой и весной будут переведены на временные пастбища. В аймаках, столице, сомонах и районах должны быть запасы 60 тыс.тонн сена и 16,5 тыс.тонн кормов, из которых на сегодняшний день складировано более 40 процентов.

Кроме того, скотоводы в аймаках Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Увс и Хэнтий подготовили более 90 процентов своих кормовых запасов.

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