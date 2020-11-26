[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Зимняя и весенняя подготовка сельского хозяйства Монголии завершена на 74 %

CentralAsia (MNG) -  На своем очередном заседании 25 ноября Кабинет министров приказал губернаторам всех уровней ускорить приготовление кормов для скота этой зимой и весной, губернаторам некоторых аймаков выделить средства, необходимые для оказания медицинских и других государственных услуг отгонным животноводам, и создать местные комитеты по управлению отгонным животноводством, а также отделы полиции и губернаторы аймаков для предотвращения краж скота и социальных беспорядков в отгонных районах.

Около 11,7 млн голов скота из 26,6 тыс.животноводческих хозяйств этой зимой и весной будут переведены на временные пастбища. В аймаках, столице, сомонах и районах должны быть запасы 60 тыс.тонн сена и 16,5 тыс.тонн кормов, из которых на сегодняшний день складировано более 40 процентов.

Кроме того, скотоводы в аймаках Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Увс и Хэнтий подготовили более 90 процентов своих кормовых запасов.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголы раздают бесплатную еду медработникам американского города Луисвилл. Видео
  • Могила отца и матери Анатолия Собчак в Ташкенте пришла в запустение, - СМИ
  • Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район в Карабахе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com