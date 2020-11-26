В Монголии отмечают День независимости страны

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 26 ноября Монголия отмечает 96-летнюю годовщину провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия первой Конституции страны.

26 ноября 1924 года, впервые созванный парламент Монголии – Великий народный Хурал провозгласил создание Монгольской Народной Республики и принял первую Конституцию нового государства. Эта дата отмечается как национальный праздник республики — День независимости Монголии.

С этого времени Монголия утвердила и узаконила демократические изменения, важные правовые принципы и новую политическую систему. Монголия стала первой страной в Азии, которая легализовала равноправие женщин с мужчинами, этот документ стал предпосылкой для заложения фундамента свободы и многих прав, которыми пользуются современные монголы – всеобщая грамотность, равенство мужчин и женщин, свобода религии и право на свободу выражения мнений.

Если в 1924 году Монголия имела дипломатические отношения только с Советским Союзом, то сегодня у нее установлены дипломатические отношения с 195 странами. Население Монголии в 1924 году составляло 651,1 тыс. человек, а к концу 2019 года население Монголии достигло 3,3 млн человек.

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