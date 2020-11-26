Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 12 тысяч

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 40 человек выписаны из медучреждений после выздоровления, случаев смерти за 25 ноября не зафиксировано.

Общее количество зараженных с начала пандемии в Таджикистане достигло 12 008 человек, из них выздоровели — 11 395, скончались 86 человек.



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