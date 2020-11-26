На утро 26 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 820 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 820 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 164;
- Северо-Казахстанская область - 114;
- Павлодарская область - 110;
- город Нур-Султан - 77;
- город Алматы - 77;
- Акмолинская область - 75;
- Костанайская область - 63;
- Западно-Казахстанская область - 37;
- Алматинская область - 30;
- Карагандинская область - 19;
- Атырауская область - 14;
- Жамбылская область - 14;
- город Шымкент - 11;
- Актюбинская область - 7;
- Кызылординская область - 3;
- Мангистауская область - 3;
- Туркестанская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 128 400 случаев заражения коронавирусом.