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  26 ноября 2020
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На утро 26 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 820 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 820 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 164;

- Северо-Казахстанская область - 114;

- Павлодарская область - 110;

- город Нур-Султан - 77;

- город Алматы - 77;

- Акмолинская область - 75;

- Костанайская область - 63;

- Западно-Казахстанская область - 37;

- Алматинская область - 30;

- Карагандинская область - 19;

- Атырауская область - 14;

- Жамбылская область - 14;

- город Шымкент - 11;

- Актюбинская область - 7;

- Кызылординская область - 3;

- Мангистауская область - 3;

- Туркестанская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 128 400 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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