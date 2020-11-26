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  26 ноября 2020
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Стали известны результаты вскрытия тела Марадоны
Предыстория: Скончался Диего Марадона

CentralAsia (CA) -  Стали известны результаты вскрытия тела Диего Марадоны. Бывший футболист умер от острой сердечной недостаточности, сообщает аргентинский телеканал TN.

Также в отчете данных вскрытия отмечается, что у Марадоны возник «острый отек легких».

В начале ноября Диего Марадона был госпитализирован для медобследования, позже стало известно, что у него обнаружили субдуральную гематому. Врачи сделали футболисту операцию на мозге. 12 ноября его выписали из больницы. Врачи называли операцию обычной и отмечали, что футболист находится в сознании.

Ему стало плохо дома, где он восстанавливался после операции. Несмотря на усилия врачей, футболист 25 ноября умер от остановки сердца.

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