Стали известны результаты вскрытия тела Марадоны

CentralAsia (CA) - Стали известны результаты вскрытия тела Диего Марадоны. Бывший футболист умер от острой сердечной недостаточности, сообщает аргентинский телеканал TN.



Также в отчете данных вскрытия отмечается, что у Марадоны возник «острый отек легких».



В начале ноября Диего Марадона был госпитализирован для медобследования, позже стало известно, что у него обнаружили субдуральную гематому. Врачи сделали футболисту операцию на мозге. 12 ноября его выписали из больницы. Врачи называли операцию обычной и отмечали, что футболист находится в сознании.



Ему стало плохо дома, где он восстанавливался после операции. Несмотря на усилия врачей, футболист 25 ноября умер от остановки сердца.