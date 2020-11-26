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  26 ноября 2020
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В Казахстане за сутки от короанвируса выздоровели 474 человека
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 474 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 114 821 человека, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 835;

- Алматы - 14 740;

- Атырауская область - 11 288;

- Карагандинская область - 10 567;

- Восточно-Казахстанская область - 10 530;

- Западно-Казахстанская область - 7134;

- Северо-Казахстанская область - 5618;

- Шымкент - 5160;

- Алматинская область - 4927;

- Павлодарская область - 4741;

- Акмолинская область - 4209;

- Жамбылская область - 4180;

- Костанайская область - 3662;

- Туркестанская область - 3382;

- Актюбинская область - 3314;

- Мангистауская область - 3286;

- Кызылординская область - 3248.

Коронавирус в Казахстане
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