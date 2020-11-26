В Казахстане за сутки от короанвируса выздоровели 474 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 474 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 114 821 человека, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 835;
- Алматы - 14 740;
- Атырауская область - 11 288;
- Карагандинская область - 10 567;
- Восточно-Казахстанская область - 10 530;
- Западно-Казахстанская область - 7134;
- Северо-Казахстанская область - 5618;
- Шымкент - 5160;
- Алматинская область - 4927;
- Павлодарская область - 4741;
- Акмолинская область - 4209;
- Жамбылская область - 4180;
- Костанайская область - 3662;
- Туркестанская область - 3382;
- Актюбинская область - 3314;
- Мангистауская область - 3286;
- Кызылординская область - 3248.
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