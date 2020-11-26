В Узбекистане во время действия моратория вырубили деревьев на $100 тысяч

CentralAsia (UZ) - За время действия моратория на вырубку деревьев в Узбекистане ущерб природе составил более 9,7 миллиардов сумов, из которых взыскано 2,9 миллиарда.

Об этом сообщил на пресс-конференции в штабе АИМК первый заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Нарзулла Обломуродов

По словам чиновника, за время действия моратория от физических и юридических лиц было получено 4018 обращений, в том числе 188 943 на разрешение вырубки деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Комитет отклонил просьбу о вырубке 134 232 дерева, из которых 65 105 были деревьями ценных пород и кустарников.

По состоянию на 20 ноября общее количество нарушений составило 3 897, сумма штрафов составила – 4 млрд 316 млн сумов ($415, 7 тыс), из них взыскано 2 млрд 757 млн сумов ($265 тыс).

Ущерб, причиненный природе, оценен в 9 млрд 787 млн сумов (около $100 тыс), из них взыскано 2 млрд 942 млн сумов ($283 тыс).

Ранее сообщалось, что Узбекистан ввел мораторий на вырубку деревьев с 1 ноября прошлого года. Согласно указу президента, мораторий продлится до 31 декабря 2020 года.

На днях Госкомэкологии внесло в Кабинет министров предложение о продлении моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, до 31 декабря 2021 года.