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  26 ноября 2020
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Германия продлила карантин до конца года

CentralAsia (CA) -  В Германии продлили ограничения из-за коронавируса до 20 декабря. Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель.

По ее словам, данное решение было принято в результате переговоров с главами земель.

«Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря», - сказала она.

Сообщается, что с начала декабря будут разрешены встречи только составом не более пяти человек из двух семей.

На период с 23 декабря по 1 января, на все рождественские праздники и канун Нового года, правила временно смягчат: в этот период буду разрешены встречи с максимум десятью людьми, независимо из каких семей. Кроме того, власти ужесточат правила посещения торговых точек — на каждые 10 кв. м. площади можно будет пускать одного посетителя, а в регионах с особенно напряженной ситуацией для школьников с восьмого класса введут обучение в несколько смен.

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