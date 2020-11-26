Германия продлила карантин до конца года

CentralAsia (CA) - В Германии продлили ограничения из-за коронавируса до 20 декабря. Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель.



По ее словам, данное решение было принято в результате переговоров с главами земель.



«Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря», - сказала она.



Сообщается, что с начала декабря будут разрешены встречи только составом не более пяти человек из двух семей.



На период с 23 декабря по 1 января, на все рождественские праздники и канун Нового года, правила временно смягчат: в этот период буду разрешены встречи с максимум десятью людьми, независимо из каких семей. Кроме того, власти ужесточат правила посещения торговых точек — на каждые 10 кв. м. площади можно будет пускать одного посетителя, а в регионах с особенно напряженной ситуацией для школьников с восьмого класса введут обучение в несколько смен.