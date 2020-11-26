В ВОЗ назвали основные версии передачи коронавируса человеку

CentralAsia (CA) - Эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс назвал основные версии передачи коронавирусной инфекции человеку.



По его словам, SARS-CoV-2 скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь могла адаптироваться. Он счел маловероятным версию заражения коронавирусом напрямую от летучей мыши.



Сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними с целью определить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. Конингс не исключил, что в будущем вакцина может понадобиться и животным.

