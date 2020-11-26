В ЕС разработали новый гендерный план действий на 2020-2025 годы

CentralAsia (CA) - В Международный день борьбы с насилием в отношении женщин 25 ноября Европейская Комиссия анонсировала новый гендерный план действий III на 2020-2025 годы – документ, призванный содействовать гендерному равенству, расширению прав и возможностей женщин в мире через внешнюю политику Европейского Союза.

Как сообщили в представительстве ЕС в КР, общая цель принятия документа – внесение вклада в построение гендерно равного мира.

Несмотря на достигнутый прогресс, гендерное неравенство продолжает сдерживать продвижение женщин и лишать их основных прав и возможностей. Поэтому был разработан гендерный план действий III, на основе которого ЕС будет и далее продвигать гендерное равенство в странах-партнерах. В соответствии с этим планом, к 2025 году 85% всех внешнеполитических действий ЕС будут касаться этой проблемы и нацелены на расширение прав и возможностей женщин.

В гендерном плане действий III определены шесть тематических направлений:

1. Прекращение гендерного насилия;

2. Защита сексуального и репродуктивного здоровья, а также прав на них;

3. Защита и продвижение экономических, а также социальных прав и возможностей женщин;

4. Обеспечение равного участия женщин в общественных процессах, достижение ими лидерских позиций;

5. Обеспечение мира и физической безопасности для женщин;

6. Применение зеленых технологий и цифровых изменений для достижения гендерного равенства в мире.