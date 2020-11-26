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  26 ноября 2020
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В Монголии за сутки выявили 13 новых случаев коронавируса. Всего — 712

CentralAsia (MNG) -  За среду в Монголии было проведено 4176 ПЦР тестов на коронавирус, и 13 из них дали положительные результаты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

В Улан-Баторе выявлено 3 новых случая, в аймаке Орхон — 4, Сэлэнгэ — 4 и в аймаке Дархан-Уул — 2 новых случая.

По состоянию на 26 ноября в Монголии общее число инфицированных коронавирусом достигло 712. Из них 360 проходят стационарное лечение в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале.

Коронавирус в Монголии
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