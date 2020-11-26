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  26 ноября 2020
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В мире коронавирусом заражены более 60 млн человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 60 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 26 ноября, в 191 стране мира зарегистрировано 6 333 049 человек, инфицированных COVID-19, количество скончавшихся составляет 1 420 462 человек.

По числу зараженных и скончавшихся лидируют США. В штатах коронавирус выявлен у 12,7 млн человек, скончались — 262 145.

Согласно данным университета, на данный момент 11 стран по числу зараженных уже преодолели отметку миллион.

Топ-5 стран по числу случаев коронавируса:

США — 12,7 млн;

Индия — 9,2 млн;

Бразилия — 6,1 млн;

Франция — 2,2 млн;

Россия — 2,1 млн.

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