В мире коронавирусом заражены более 60 млн человек
- Азия и мир, общество
- 10:35, 26 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 60 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 26 ноября, в 191 стране мира зарегистрировано 6 333 049 человек, инфицированных COVID-19, количество скончавшихся составляет 1 420 462 человек.
По числу зараженных и скончавшихся лидируют США. В штатах коронавирус выявлен у 12,7 млн человек, скончались — 262 145.
Согласно данным университета, на данный момент 11 стран по числу зараженных уже преодолели отметку миллион.
Топ-5 стран по числу случаев коронавируса:
США — 12,7 млн;
Индия — 9,2 млн;
Бразилия — 6,1 млн;
Франция — 2,2 млн;
Россия — 2,1 млн.