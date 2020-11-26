Польша отравила в Узбекистан гуманитарный груз

- Узбекистан, общество
- 10:50, 26 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Международный аэропорт имени Ташкента 25 ноября прибыл гуманитарный груз, направленный правительством Польши Узбекистану.
Специальный военный борт Министерства обороны Республики Польша доставил средства индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинское оборудование и лекарственные препараты для противодействия коронавирусу.
Часть груза составляло кондитерское и швейное оборудование, предназначенное для Центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия и предупреждения суицидов в городах Карши и Нукус.
Данное оборудование было доставлено из Польши для реализации проектов по развитию в рамках «Польской Помощи» под названием «Интеграция лиц, которым грозит социальное исключение».