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  26 ноября 2020
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Польша отравила в Узбекистан гуманитарный груз

CentralAsia (UZ) -  В Международный аэропорт имени Ташкента 25 ноября прибыл гуманитарный груз, направленный правительством Польши Узбекистану.

Специальный военный борт Министерства обороны Республики Польша доставил средства индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинское оборудование и лекарственные препараты для противодействия коронавирусу.

Часть груза составляло кондитерское и швейное оборудование, предназначенное для Центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия и предупреждения суицидов в городах Карши и Нукус.

Данное оборудование было доставлено из Польши для реализации проектов по развитию в рамках «Польской Помощи» под названием «Интеграция лиц, которым грозит социальное исключение».

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