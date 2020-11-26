Россия запретила ввоз томатов и перцев из Ферганской области Узбекистана из-за вирусов

CentralAsia (UZ) - Россельхознадзор с 26 ноября ввёл запрет на импорт в Россию из Ферганской области Узбекистана помидоров и перцев из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит с 26 ноября 2020 года запрет на ввоз в Россию томатов и перцев из Ферганской области Республики Узбекистан. Такая мера принята в связи с обнаружением в томатах и перцах, поступивших из этого региона Узбекистана, вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV))", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор ввел ограничения в целях предотвращения заноса и распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, добавили в ведомстве.

Вирус коричневой морщинистости и пятнистого увядания называют опаснейшими и признают, что они поражают два вида аграрной продукции: перцы и томаты. Наличие вируса в теплице способно изменить цвет и размер плодов, ухудшить качество товара, вызвать преждевременное опадание, либо вовсе привести к гибели урожая. Считается, что вирус очень легко переносится, например, на одежде, а также может распространяться посредством птиц и шмелей.

Попадание вируса в промышленную теплицу может привести к гибели всего урожая. И, как следствие, вызвать банкротство предприятия.