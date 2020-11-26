В Узбекистане за ночь выявили 188 новых случаев коронавируса. Всего 72 227

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 25 ноября количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 72 227 (+188).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 10 областях страны.

Вчера скончался ещё 1 пациент с коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 606.

Общее число выздоровевших пациентов составило 69 447 (+175), показатель выздоровления 96%.

Из 2144 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 201 находится в тяжёлом состоянии, а 47 - в критическом.