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  26 ноября 2020
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Китай передаст Монголии 4 оборудования для ПЦР диагностики

CentralAsia (MNG) -  Китай передаст Министерству здравоохранения Монголии оборудования для ПЦР диагностики. Об этом сообщила представитель Минздрава Д.Нарангэрэл.

По ее словам, Монголии будут переданы четыре оборудования для ПЦР диагностики вместе с двумя основными диагностическими тестами.

«В ближайшие дни мы готовимся получить четыре оборудования для ПЦР диагностики. Это еще больше увеличит диагностические возможности нашей страны», - сказала представитель.

ПЦР – полимеразная цепная реакция, позволяющая быстро размножить небольшой участок ДНК или РНК. Это важно, если в исследуемом материале присутствуют бактерии или вирусы в ничтожно малом количестве, и определить их традиционными способами проблематично. С помощью ПЦР оборудования происходит клонирование участка ДНК именно того организма, который нужно найти, таким образом нужная ДНК становится видимой для исследователя. Данный метод исследования используется не только в медицинских исследованиях, но и в криминалистике, биохимии и других областях. Главным преимуществом метода является 100% специфичность.

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