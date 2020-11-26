Китай передаст Монголии 4 оборудования для ПЦР диагностики

CentralAsia (MNG) - Китай передаст Министерству здравоохранения Монголии оборудования для ПЦР диагностики. Об этом сообщила представитель Минздрава Д.Нарангэрэл.

По ее словам, Монголии будут переданы четыре оборудования для ПЦР диагностики вместе с двумя основными диагностическими тестами.

«В ближайшие дни мы готовимся получить четыре оборудования для ПЦР диагностики. Это еще больше увеличит диагностические возможности нашей страны», - сказала представитель.

ПЦР – полимеразная цепная реакция, позволяющая быстро размножить небольшой участок ДНК или РНК. Это важно, если в исследуемом материале присутствуют бактерии или вирусы в ничтожно малом количестве, и определить их традиционными способами проблематично. С помощью ПЦР оборудования происходит клонирование участка ДНК именно того организма, который нужно найти, таким образом нужная ДНК становится видимой для исследователя. Данный метод исследования используется не только в медицинских исследованиях, но и в криминалистике, биохимии и других областях. Главным преимуществом метода является 100% специфичность.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения