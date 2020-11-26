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  26 ноября 2020
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Аргентинцы собираются у президентского дворца, чтобы попрощаться с Марадоной. Видео, фото
// РИА Новости

CentralAsia (CA) -  Аргентинцы собираются у президентского дворца в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости.

Через несколько часов (в 6:00 утра, 15:00 по бишкекскому времени) начнется прощание с бывшим футболистом Диего Марадоной.

Сотни человек собрались на площади, поют песни в честь футболиста и запускают фейерверки.

Диего Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца. Результаты вскрытия тела показали, что у него также возник «острый отек легких». Футболисту было 60 лет.

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