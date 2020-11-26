Аргентинцы собираются у президентского дворца, чтобы попрощаться с Марадоной. Видео, фото
- Азия и мир, общество
- 11:14, 26 ноября 2020
- Просмотров: 1230
CentralAsia (CA) - Аргентинцы собираются у президентского дворца в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости.
Через несколько часов (в 6:00 утра, 15:00 по бишкекскому времени) начнется прощание с бывшим футболистом Диего Марадоной.
Сотни человек собрались на площади, поют песни в честь футболиста и запускают фейерверки.
Диего Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца. Результаты вскрытия тела показали, что у него также возник «острый отек легких». Футболисту было 60 лет.