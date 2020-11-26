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  26 ноября 2020
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«Лукойл» восстановил добычу газа в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Российская нефтяная компания «Лукойл» восстановила добычу газа в Узбекистане практически до проектного уровня, сообщил в ходе телефонной конференции компании вице-президент «Лукойла» по финансам Павел Жданов. Об этом сообщили ряд российских СМИ.

«Экспортные поставки с наших проектов возобновились, и с сентября началось постепенное восстановление добычи. На текущий момент суточная добыча практически полностью восстановлена до проектного уровня», - сказал Жданов, говоря о добыче газа в Узбекистане.

В августе текущего года вице-президент «Лукойла» по финансам Павел Жданов сообщил, что компания временно остановила добычу газа на проекте «Гиссар» в Узбекистане в связи с падением спроса на газ в Китае из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он пояснял, что компания достигла предварительных договорённостей о поставках добываемого в Узбекистане газа на внутренний рынок этой страны в 2020 году.

Проект «Гиссар» располагается в Кашкадарьинской области Узбекистана. «Лукойл» вошел в проект Юго-Западный Гиссар в 2008 году. На контрактной территории расположено семь месторождений. Соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту действует до 2043 года. Участники СРП: Узбекистан и «Лукойл» (100% участия).

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