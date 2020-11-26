Замёрзло озеро Ташкентского аквапарка (фото)

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте замёрзло озеро в столичном аквапарке, известное в народе, как озеро Победы. Об этом сообщили пользователи соцсетей, поделившиеся фото замёрзшего озера.

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Водоём в Ташкентском аквапарке принято именовать озером, однако он имеет искусственное происхождение. Строительство лесопарка с озером было начато в 1947 году на пустыре близ отхода от реки Бозсу древнего арыка Чаули.

Парк-озеро получил название в честь победы СССР в Великой Отечественной войне.

В советские годы на озере Победы функционировала зона отдыха с лодочной станцией и пляжем. Пляжи пользовались популярностью у молодых людей. До 1980 года на данной территории располагался Парк культуры и отдыха «Победа», затем его земли были переданы ВДНХ Узбекской ССР в качестве парковой зоны.

Автор фото: Наталья Буторина, Facebook