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  26 ноября 2020
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В Южной Корее зафиксирован антирекорд по числу новых зараженных за сутки

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее за минувшие сутки зарегистрировано 583 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав страны.

Данный показатель является рекордным начиная с марта.

Сообщается, что начиная с 23 ноября в Сеуле и соседних регионах действуют правила, ограничивающие социальные контакты. С четверга ужесточаются ограничительные меры в вооруженных силах, в частности вводится 10-дневный запрет на отпуска.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 31 735 случаев заражения коронавирусом, 26 825 человек выздоровели, 513 пациентов скончались.

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