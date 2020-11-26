В Южной Корее зафиксирован антирекорд по числу новых зараженных за сутки
- Азия и мир, общество
- 12:25, 26 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В Южной Корее за минувшие сутки зарегистрировано 583 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав страны.
Данный показатель является рекордным начиная с марта.
Сообщается, что начиная с 23 ноября в Сеуле и соседних регионах действуют правила, ограничивающие социальные контакты. С четверга ужесточаются ограничительные меры в вооруженных силах, в частности вводится 10-дневный запрет на отпуска.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 31 735 случаев заражения коронавирусом, 26 825 человек выздоровели, 513 пациентов скончались.