В Южной Корее зафиксирован антирекорд по числу новых зараженных за сутки

CentralAsia (CA) - В Южной Корее за минувшие сутки зарегистрировано 583 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав страны.

Данный показатель является рекордным начиная с марта.

Сообщается, что начиная с 23 ноября в Сеуле и соседних регионах действуют правила, ограничивающие социальные контакты. С четверга ужесточаются ограничительные меры в вооруженных силах, в частности вводится 10-дневный запрет на отпуска.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 31 735 случаев заражения коронавирусом, 26 825 человек выздоровели, 513 пациентов скончались.