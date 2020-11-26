Президент Туркменистана открыл главную мечеть Балканского велаята

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 25 ноября в рамках рабочей поездки в Балканский велаят принял участие в торжественной церемонии открытия главной мечети региона, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Общая площадь комплекса составляет более 14 гектаров. Центральный купол мечети увенчан золотистым полумесяцем. Архитектурный комплекс также включает четыре минарета, отделанных оригинальными элементами декора, характерными для исламской культуры. Высота каждого из четырёх минаретов равна 63 метрам, а высота купола – 40 метрам. В двухэтажном здании мечети расположен молельный зал на 3 тысячи мест. При отделке внутренних интерьеров были использованы мрамор, гранит, ценные породы дерева.

В комплексе духовного храма предусмотрено специальное здание для проведения садака на 1500 мест, гостиница на 50 мест и автостоянка.

Дав благословение открытию нового духовного храма, глава государства прошел в здание, где по завершении молитвы, передал мечети памятные дары из Мекки.

Передав новой мечети в дар автомобиль, туркменский лидер направился в здание, предназначенное для ритуальных трапез. Здесь по случаю знаменательного события глава государства дал праздничное садака за счёт авторских гонораров, полученных за созданные им произведения.