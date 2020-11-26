Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

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CentralAsia (CA) - Ученые обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции, сопровождающий заболевание COVID-19. Что это такое? Это временный или постоянный симптом?

Как сообщает Al Jazeera, речь идет о параличе Белла или нейропатии лицевого нерва.

На сайте Mayo Clinic говорится, что одним из симптомов паралича Белла, также известного как острый односторонний периферический паралич лицевого нерва, является внезапная слабость лицевых мышц, которая в большинстве случаев носит временный характер, из-за чего половина лица кажется перекошенной. На больной половине лица наблюдается опущение уголка рта. Кроме того, человек не может закрыть один глаз.

По имеющимся данным, случаи паралича лицевого нерва стали чаще появляться у больных COVID-19.

Ученые из Университета Ливерпуля заявили, что коронавирус может быть причиной увеличения числа случаев паралича лицевого нерва. Врачам важно понимать, может ли это стать основным симптомом болезни.

В Китае 65-летняя женщина была госпитализирована из-за опущения левой стороны лица. Медицинское обследование выявило периферический паралич лицевого нерва, а также обнаружило, что она инфицирована новым коронавирусом. Исследователи заявили, что этот случай указывает на то, что у пациентов с COVID-19 может развиваться гемиплегия, которая плавно перетечет в паралич лицевого нерва.