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  26 ноября 2020
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Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу

CentralAsia (CA) -  Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января ограничения, действующие в столице из-за ситуации с распространением COVID-19.

Как сообщается на сайте мэрии, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Также продлен дистанционный режим работы.

Дистанционный формат работы как минимум для 30% сотрудников столичных компаний и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, продлены до 15 января.

По словам Собянина, ситуация с распространением COVID-19 в городе остается напряженной.

До 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей. Но по просьбе родителей и учащихся с 30 ноября музыкальные школы и другие учреждения дополнительного образования, подведомственные правительству Москвы, возобновят работу в дистанционном режиме. Если же организовать дистанционное обучение невозможно даже в самом минимальном объеме, то для обучающихся будут продлены внеплановые каникулы.

«Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся. Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье. Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии», - заключил Сергей Собянин.

Промышленные предприятия, коммерческие фирмы и объекты сферы обслуживания продолжат работу.

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