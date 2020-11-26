Гимнаст из КНДР сбежал в Южную Корею, перепрыгнув 3-метровый забор

CentralAsia (CA) - Житель Северной Кореи сумел бежать в Южную Корею, перепрыгнув трехметровый забор. Мужчина утверждает, что когда-то был гимнастом. Однако до сих пор непонятно, как он сумел пройти через демилитаризованную зону. Об этом сообщает Korean Herald.

Отмечается, что побег произошел еще в начале ноября, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина пересек демилитаризованную зону между двумя странами 3 ноября. Южнокорейские военные задержали его только через 14 часов в километре от границы.

По данным издания, беглец — мужчина невысокого роста, ему больше 20 лет и в прошлом он занимался гимнастикой. Сейчас он находится в Сеуле под следствием.

Власти Южной Кореи сейчас проверяют, говорит ли мужчина правду, и выясняют истинные мотивы побега. Его, например, просили дважды повторить прыжок через высокий забор, чтобы убедиться в правдивости показаний.

Как пишет издание, версия побега, о которой рассказывает человек, выглядит странно, поскольку для такого прыжка ему сначала нужно было незаметно пройти мимо военных КНДР и не подорваться на одной из множества мин в демилитаризованной зоне. Примечательно и то, что на заборе не сработали датчики движения.

В то же время власти Южной Кореи считают, что такой побег все же возможен, учитывая малый вес мужчины и его спортивное прошлое. Ни имя, ни возраст перебежчика не называют.

Военные ранее также заявляли, что в месте, где, вероятно, произошло бегство, немного погнулся забор, но каких-либо следов разрезов или других повреждений они не нашли.

Ранее Сеул принял решение усилить контроль за границей с КНДР после нескольких случаев нарушения системы безопасности.

В среднем около тысячи человек ежегодно убегают из Северной Кореи. Чаще всего они направляются в Китай опасными путями через горы и реки. Многие из них затем направляются в Южную Корею, где работают специальные программы адаптации беженцев из КНДР.