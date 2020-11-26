За сутки в России выявили почти 25,5 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 25 487 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5511 (21,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 2 187 990 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 74,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 505 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 333 человека.