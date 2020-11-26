В Узбекистане ожидается похолодание с температурой на 10-12 градусов ниже нормы

CentralAsia (UZ) - Среднесуточная температура воздуха по республике ожидается на 10-12 градусов ниже нормы.

По данным Узгидромета, похолодание вызвано вторжением холодной и влажной воздушной массы через Каспийское море, сформировавшейся над районами Поволжья.

27 ноября по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами пройдут дождь и снег, к вечеру по Самаркандской, Кашкадарьинской областям местами возможен дождь.

28 ноября по территории республики, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областей пройдут осадки в виде дождя и снега. По горным районам республики снег, местами сильный.

28-29 ноября повсеместно ожидается понижение температуры ночью до 5-10 градусов мороза, днем до 2 градусов мороза – 3 градусов тепла.

На дорогах возможна гололедица.