Россия установила антирекорд по числу скончавшихся от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 13:56, 26 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 524 человека, передает оперативный штаб.
Данный показатель является рекордным в РФ с начала пандемии в.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 79 и Москве – 73.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 38 062 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,1 млн, из них выздоровели — 1,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 492 333 пациента.