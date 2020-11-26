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  26 ноября 2020
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Россия установила антирекорд по числу скончавшихся от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 524 человека, передает оперативный штаб.

Данный показатель является рекордным в РФ с начала пандемии в.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 79 и Москве – 73.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 38 062 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,1 млн, из них выздоровели — 1,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 492 333 пациента.

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