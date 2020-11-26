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  26 ноября 2020
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В Минске проходит встреча Лукашенко с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
архивное фото
архивное фото
// ТАСС

CentralAsia (CA) -  В Минске проходит встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает БЕЛТА

Сергей Лавров находится в Минске с рабочим визитом. Уже прошла его встреча с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Сегодня состоится совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.

В числе вопросов, которые будут рассмотрены — выполнение программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы, включая координацию действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Будут затронуты состояние отношений с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.

По итогам заседания планируется подписание совместных документов, включая план межмидовских консультаций на 2021 год и постановление коллегий, в котором найдет отражение проблематика договоренностей по рассмотренным вопросам.

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