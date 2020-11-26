Как побывать в лучших музеях Монголии сидя дома? (видео)

CentralAsia (MNG) - Виртуальные музеи экскурсия из дома или проект «Гэрээсээ музейд» («из дома в музей») продолжается в Монголии.

Самое время поискать вдохновения в искусстве! На этот раз мы проведем для вас экскурсию по Музею изобразительного искусства имени Занабазара.

Музей изобразительного искусства имени Занабазара (Г.Занабазарын нэрэмжит Дурслэх урлагийн музей) — художественный музей в столице Монголии Улан-Баторе.

31 марта 1965 года 87-м постановлением Совета министров в столице МНР был образован Музей изобразительных искусств. 23 июля 1966 года в фонды музея было передано 350 экспонатов. В 1985 году, по случаю 350-летнего юбилея Дзанабадзара, музей был переименован в его честь. В период с 1966 по 1989 год выставки музея прошли в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Баку, Улан-Удэ, Софии, Братиславе, Будапеште, Эрфурте. В 1989 году из музея была выделена Художественная галерея, в 1991 — Монгольский театральный музей.

В 1994 году впервые прошла крупная западноевропейская выставка «Монгольские сокровища» в парижском Музее восточных искусств, позже — в Нидерландах, США, Корее, КНР, Германии, Испании и Японии. В 1996-2007 годах, согласно правительственным постановлениям, более 200 экспонатов получили статус уникальных (хосгүй үнэт үзмэр).

Здание, в котором располагается музей, было построено в 1905 году и является одним из первых двухэтажных построек русского типа, возведенных в Урге. Первоначально здание принадлежало построившему его русскому купцу, затем с 1920 года — китайскому банку, с 1921 года было отдано под штаб советского военного контингента, с 1931-го стало Государственным универмагом, в 1961-м в нём расположился Союз ремесленников, а в 1966 году в нём был организован Музей изобразительных искусств.

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