Под Ташкентом загорелась цистерна с горючим, вместимостью 5 тысяч тонн (фото)

- Узбекистан, происшествия
- 14:30, 26 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - На нефтебазе в Чиназском районе, под Ташкентом, сегодня днём воспламенилась цистерна с горючим, вместимостью 5 тысяч тонн.
Как сообщает МЧС, в считанные минуты на место пожара были мобилизованы 14 пожарно-спасательных экипажей Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.
Ситуация под полным контролем сотрудников МЧС. По словам спасателей, для полной ликвидации пожара потребуется около 1 часа времени. Информация о пострадавших к этому часу не поступала.
К месту происшествия прибыл министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов, чтобы непосредственно оценить масштаб случившегося и принятые для его устранения меры, - сообщили в Минэнерго.
В настоящий момент возгорание устраняется, ведется работа по налаживанию деятельности Пахтинской нефтебазы в штатном режиме. По данным Минэнерго, пострадавших при происшествии нет.