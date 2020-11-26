Под Ташкентом загорелась цистерна с горючим, вместимостью 5 тысяч тонн (фото)

Под Ташкентом загорелась цистерна с горючим, вместимостью 5 тысяч тонн

CentralAsia (UZ) - На нефтебазе в Чиназском районе, под Ташкентом, сегодня днём воспламенилась цистерна с горючим, вместимостью 5 тысяч тонн.

Как сообщает МЧС, в считанные минуты на место пожара были мобилизованы 14 пожарно-спасательных экипажей Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.

Ситуация под полным контролем сотрудников МЧС. По словам спасателей, для полной ликвидации пожара потребуется около 1 часа времени. Информация о пострадавших к этому часу не поступала.

К месту происшествия прибыл министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов, чтобы непосредственно оценить масштаб случившегося и принятые для его устранения меры, - сообщили в Минэнерго.

В настоящий момент возгорание устраняется, ведется работа по налаживанию деятельности Пахтинской нефтебазы в штатном режиме. По данным Минэнерго, пострадавших при происшествии нет.