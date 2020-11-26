В Польше открыли самый глубокий в мире бассейн. Видео

// Getty Images

CentralAsia (CA) - Самый глубокий бассейн для дайвинга в мире открыл свои двери в Польше, сообщает The Independent.



Глубина бассейна составляет 45 метров, он расположен в городе Мщонув, который находится примерно в 40 км к юго-западу от столицы Польши.



Общий объем воды в бассейне составляет 8 тыс.кубометров, что эквивалентно более чем двум десяткам бассейнов олимпийского размера.

Бассейн под названием Deepspot предназначен для аквалангистов и фридайверов, в том числе для тех, кто ныряет впервые.



Глубина бассейна Deepspot превышает текущий рекорд в книге Гиннеса по самому глубокому бассейну для дайвинга в мире. До этого самым глубоким считался дайвинг-бассейн Y-40 в Монтегротто-Терме в Италии глубиной 42 метра.

Между тем, существует проект еще более глубокого бассейна в Великобритании. Его глубина должна составить 50 метров. Он может открыться примерно через два года.