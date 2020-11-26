В Туркменистане начались облавы на валютчиков, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане активизировали борьбу с торговцами валюты. В результате этого курс доллара на чёрном рынки, две недели назад составлявший 23 маната, вырос до 25,6 манатов, вместе с тем продукты на рынках подорожали на 10-15 процентов.

В последние дни полиция начала борьбу с валютчиками на рынках Туркменабада. Как сообщает наш корреспондент, полиция знает местных менял в лицо, но грубо их гонит с их точек, требуя, чтобы они больше там не появлялись.

До недавнего времени посетителей рынка приветствовали валютчики со словами «Есть доллары? Покупаем доллары!» Но вчера с утра на точках, где стояли валютчики, стоят полицейские. Это означает, что не только менялы лишились своего заработка, но и граждане, получающие доходы в валюте, не смогут менять деньги по реальной стоимости, что заметно уменьшает торговую активность, сообщает корреспондент.

Об уменьшении торговой активности в последние дни сообщают корреспонденты Азатлык и в других регионах. В условиях высокой безработицы, уменьшения реальных доходов населения в Туркменистане торговля на рынках страны основана на чёрном курсе валюты, говорит работник администрации одного из ашхабадских рынков в анонимном разговоре с Азатлыком.

По словам валютчиков, говорившие с Радио Азатлык на условиях анонимности, очередная борьба полиции с торговцами валютой началась в начале недели, но причины этого неизвестны.

«Разгон валютчиков начался вчера с утра. Среди полицейских есть сотрудники в гражданской одежде. Они приходят на точки, где обычно стоят валютчики и начинают расспрашивать людей о том, почему они туда пришли и гонят их, требуют, чтобы они больше не появлялись там», рассказал местный житель, из-за безработицы занимающийся обменом валюты.

Люди на рынке были удивлены тем, что полицейские знали менял в лицо, хотя обращались с ними очень грубо. Но торговцы на рынках, по словам корреспондента, знают о взаимоотношениях между полицейскими и валютчиками, поэтому для них не было удивительно, что полицейские могли легко выявить из толпы нужные им лица.

Неорганизованность торговли на базарах Туркменистана остаётся нерешённой проблемой на протяжении около 30 лет с тех пор, как страна обрела независимость. Полиция находится в постоянном состоянии борьбы с торговцами, предлагающими свои товары прямо на улицах рядом с рынками или с багажников своих машин.

Хотя валютчики не создают таких трудностей полицейским, иногда их гоняют с точек, рассказывают завсегдатаи базаров.

Когда начался разгон валютчиков на рынках неожиданно появилось большое количество полицейских, среди которых были сотрудники в гражданской одежде.

После того, как в банках прекратили обмен валюты, в Туркменистане возникли чёрные рынки, которые стали единственным местом, где деньги можно обменять по реальной стоимости. Люди, получающие доллары от своих родных, находящихся в трудовой миграции за пределами страны, или зарабатывающие в иностранной валюте предпочитают менять деньги на чёрном рынке, где курс доллара в разы выше официального (3,5 маната против 25,6 маната), говорит сотрудник администрации базара.

По его мнению, развернувшаяся борьба против чёрного рынка валюты, на самом деле, является борьбой против возможности людей свободно распоряжаться своими деньгами, а также против торговой активности в стране, которая и так находится под отрицательным влиянием экономических трудностей.

Разгон торговцев валютой в то время, как усугубляются трудности с обналичкой в банкоматах, заметно ударяет по торговому обороту на рынках, добавил работник рынка.

По словам корреспондента Азатлыка рейды против валютчиков в эти дни проводятся на всех рынках Туркменабада.

Торговля валютой в Туркменистане находится под контролем МНБ и МВД и этот контроль осуществляется в зависимости от положения дел в высших эшелонах власти. Борьба с незаконной торговлей валютой иногда становится причиной устранения влиятельных лиц политической элиты, на самом деле, являющейся результатом внутриполитической борьбы.

Например, летом 2018 года именно в связи с незаконной торговлей валютой был уволен министр национальной безопасности Туркменистана Доврангельды Байрамов, а тогдашний министр внутренних дел Искандер Муликов получил строгий выговор и был разжалован. Тогда источники сообщали об аресте ряда силовиков по обвинениям в незаконном обороте валюты и, что следственные действия ведутся под личным контролем МВД. Впоследствии сам Муликов тоже был освобождён от должности и приговорён к длительному тюремному заключению. Впрочем, власти Туркменистана никогда не раскрывают истинных причин этих репрессий.