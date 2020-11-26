В одном из городов США таджикскую чайхану признали историческим объектом

CentralAsia (TJ) - Совет американского города Боулдер (штат Колорадо) признал чайхану «Боулдер-Душанбе» историческим объектом и решил взять под охрану ее внутренние и наружные части. Эту чайхану Душанбе подарил своему американскому городу-побратиму 30 лет назад.

В ходе онлайн-голосования решение было одобрено всеми членами городского совета. Сообщается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято 3 декабря. Мэр Сэм Уивер после завершения онлайн-голосования заявил, что таджикская чайхана является «сокровищем Боулдера». «Мы гордимся, что а нашем городе находится такое прекрасное здание с восточным колоритом», добавил градоначальник.

Первое заседание совета города Боулдер по поводу здания первой в США таджикской чайханы состоялось в октябре по инициативе общественной организации «Друзья чайханы Боулдер-Душанбе». «В то время, когда группировка «Исламское государство» разрушает историческое и культурное наследие ислама, мы должны охранять это здание как объект исламской культуры», заявил один из членов организации.

«Друзья чайханы Боулдер-Душанбе» призвали городские власти пригласить таджикских мастеров для реставрации объекта. Напомним, артесонадо таджикской чайханы (деревянный наборный потолок с резьбой и росписью) было вырезано и расписано таджикскими мастерами утонченными узорами.

Как сообщает официальный сайт чайханы, решение о ее строительстве было принято в 1987 году, когда Боулдер стал городом-побратимом Душанбе. Тогдашний мэр Душанбе Максуд Икрамов возглавил первую таджикскую делегацию, полетевшую в Боулдер. Он же объявил, что Душанбе планирует презентовать городу чайхану. В течение трех лет около 40 ремесленников создавали декоративные элементы для новой чайханы, исполняя выразительную резьбу по дереву и рисуя чудесные орнаментальные фрески, кусочек за кусочком закладывали основы новой чайханы. Автор проекта - архитектор Ладо Шанидзе. 12 вырезанных кедровых колонн чайханы уникальны тем, что в создании декора не использовались электроинструменты, работа велась вручную точно так же, как это создавалось много веков назад. Внешние панели чайханы построены из керамической плитки ручной работы, отправленной из Таджикистана. Плитка создает мозаику с изображениями Райского Сада, говорится на страничке чайханы в Фейсбуке.

В чайхане «Боулдер-Душанбе», которая превратилась в излюбленное место горожан, ежегодно отмечается Навруз.

Осенью 2018 года в Омахе, крупнейшем городе Небраска, также была открыта таджикская чайхана.

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