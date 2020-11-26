В Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с Марадоной
- Азия и мир, общество
- 15:45, 26 ноября 2020
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- Обновлено: 15:53, 26 ноября 2020 Кыргызча
|Предыстория: Аргентинцы собираются у президентского дворца, чтобы попрощаться с Марадоной. Видео, фото
CentralAsia (CA) - У президентского дворца в Буэнос-Айресе в 6:00 утра по местному времени началась церемония прощания с Диего Марадоной.
Гроб с телом бывшего футболиста выставлен в резиденции президента Аргентины.
Еще глубокой ночью, за несколько часов до начала траурной церемонии к зданию Casa Rosada начала выстраиваться очередь из желающих попрощаться со звездой мирового футбола. На гражданскую панихиду отведено десять часов. Власти прогнозируют, что в Casa Rosada придут более миллиона жителей.
Диего Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца. Результаты вскрытия тела показали, что у него также возник «острый отек легких». Футболисту было 60 лет.
В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.