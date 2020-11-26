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  26 ноября 2020
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В Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с Марадоной
// Natalie Alcoba/Al Jazeera
Предыстория: Аргентинцы собираются у президентского дворца, чтобы попрощаться с Марадоной. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  У президентского дворца в Буэнос-Айресе в 6:00 утра по местному времени началась церемония прощания с Диего Марадоной.

Гроб с телом бывшего футболиста выставлен в резиденции президента Аргентины.

Еще глубокой ночью, за несколько часов до начала траурной церемонии к зданию Casa Rosada начала выстраиваться очередь из желающих попрощаться со звездой мирового футбола. На гражданскую панихиду отведено десять часов. Власти прогнозируют, что в Casa Rosada придут более миллиона жителей.

Диего Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца. Результаты вскрытия тела показали, что у него также возник «острый отек легких». Футболисту было 60 лет.

В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.

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