В Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с Марадоной

// Natalie Alcoba/Al Jazeera

CentralAsia (CA) - У президентского дворца в Буэнос-Айресе в 6:00 утра по местному времени началась церемония прощания с Диего Марадоной.

Гроб с телом бывшего футболиста выставлен в резиденции президента Аргентины.

Еще глубокой ночью, за несколько часов до начала траурной церемонии к зданию Casa Rosada начала выстраиваться очередь из желающих попрощаться со звездой мирового футбола. На гражданскую панихиду отведено десять часов. Власти прогнозируют, что в Casa Rosada придут более миллиона жителей.

Диего Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца. Результаты вскрытия тела показали, что у него также возник «острый отек легких». Футболисту было 60 лет.

В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.