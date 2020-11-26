[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главы МИД Узбекистана и Южной Кореи провели переговоры

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в рамках участия в Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», сообщает пресс-служба МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

Корейская сторона высоко оценила динамику сотрудничества между двумя странами в сфере политики, торговли, инвестиций, финансов, ИКТ, науки и технологий.

Также был отмечен приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных связей. Отдельное внимание уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. Рассмотрен ход реализации совместных проектов по строительству новых медицинских учреждений в Узбекистане.

Министры также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

print
  • Россия запретила ввоз томатов и перцев из Ферганской области Узбекистана из-за вирусов
  • Во Франции четырем школьникам предъявили обвинения по делу учителя, обезглавленного террористом
  • The Times: Способность Путина оказывать влияние на события в стране и за ее пределами слабеет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com