Главы МИД Узбекистана и Южной Кореи провели переговоры

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в рамках участия в Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», сообщает пресс-служба МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

Корейская сторона высоко оценила динамику сотрудничества между двумя странами в сфере политики, торговли, инвестиций, финансов, ИКТ, науки и технологий.

Также был отмечен приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных связей. Отдельное внимание уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. Рассмотрен ход реализации совместных проектов по строительству новых медицинских учреждений в Узбекистане.

Министры также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.