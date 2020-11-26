В России объявили набор учителей русского для работы в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В рамках гуманитарного проекта "Класс!", который реализует Министерство просвещения России и Министерство народного образования Узбекистана, открыт набор учителей русского языка для работы в РУз.

"Класс!" - это продолжение программы "Российский учитель за рубежом", в результате которой несколько десятков российских педагогов преподают русский язык и предметы на русском в зарубежных странах, содействуя развитию их образования.

На первом этапе проекта "Класс!", 30 российских методистов отправились в Узбекистан, чтобы провести мониторинг уровня владения русским языком преподавателей и учащихся местных школ, а также разработать для зарубежных коллег рекомендации по преподаванию.

Педагогам, которые решат поехать в Узбекистан, гарантируются выплата заработной платы, предоставление жилья и медицинского страхования, возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.

Как отмечает Минпросвещения РФ, работа в Узбекистане не прерывает педагогический стаж.