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  26 ноября 2020
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Во Франции четырем школьникам предъявили обвинения по делу учителя, обезглавленного террористом

CentralAsia (CA) -  Во Франции еще четырем школьникам предъявили обвинения в связи с вызвавшим большой резонанс убийством учителя истории Самюэля Пати, сообщает «Интерфакс».

Трех из них следователи считают «сообщниками совершившего убийство террориста». Кроме того, одна школьница обвиняется в распространении не соответствующей действительности информации об учителе.

Теперь в общей сложности в деле Пати 14 фигурантов. Семерым предъявили обвинения 22 октября, из них двое — несовершеннолетние. Еще троих задержали 6 ноября, среди них — двое 18-летних мужчин и 17-летняя девушка, подруга одного из них.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории и географии, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний россиянин чеченского происхождения, полицейские его застрелили на месте. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламистским терактом».

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