Гражданин Узбекистана не смог улететь из Екатеринбурга из-за теста на коронавирус

CentralAsia (UZ) - Гражданин Узбекистана не смог вернуться на родину из Екатеринбурга из-за положительного теста на COVID-19. Мужчина собирался восстановить на родине утерянные документы, но в итоге остался без билетов, без денег и с положительным тестом, сообщает издание Е1.

Владимир живет в Екатеринбурге три года. Он рассказал Е1, что в мае потерял паспорт, права и регистрацию на ИП. В консульстве ему не помогли, так как оно было закрыто из-за COVID-19.

В итоге я собрал все необходимые документы, подал заявление на восстановление паспорта, у меня его приняли, но не сказали, сколько ждать,рассказывает мужчина.

Через три месяца оказалось, что оно было потеряно. Тогда Владимир решил поехать в Узбекистан для восстановления документов. Он написал заявление о возвращении на родину.

Мне выдали стикер, который действителен всего месяц. На 22 ноября я купил билет домой. Из Екатеринбурга прямых рейсов нет, поэтому пришлось брать с пересадкой в Уфе,сказал Владимир.

За три дня до вылета нужно было сдать тест на COVID-19, он оказался положительным.

Мужчина сразу же стал сдавать билеты. Авиакомпания, на самолете которой он должен был лететь до Уфы, деньги не вернула и не предоставила ваучеров. Также не возвратили деньги за второй перелет.

У каждого клиента есть потенциальный риск заражения коронавирусом, но ни одна система не предусмотрела способа возвращения денег. На данный момент я остался без билетов, без денег и с положительным тестом,говорит мужчина.

Председатель свердловской региональной общественной организации «Общество дружбы Урал-Узбекистан» Абидкул Туратов рассказал, что они постараются помочь пострадавшему с возвратом денег и перелетом в Ташкент.

Юрист Антон Кудряков сообщил, что в таких случаях нужно подавать претензию в авиакомпанию, а в статье 108 Воздушного кодекса сказано, что пассажир может вернуть билеты в случае травмы или болезни.

К претензии надо приложить справку, результат теста на коронавирус. Ответ на претензию должен прийти в течение 10 дней. Из ответа будет понятно, как действовать дальше, потому что авиакомпания должна аргументировать отказ вернуть деньги,говорит юрист.

Он отмечает, что скорее всего, деньги придется возвращать через суд.