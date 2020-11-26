В Узбекистане ведется следствие в отношении 9 человек, устроивших невесте проверку на девственность

CentralAsia (UZ) - Управление внутренних дел (УВД) Хорезмской области ведет следствие в отношении родственников жениха, которые обвинили невесту в том, что она не девственница, и сняли процесс на видео. Инцидент произошел 7 октября текущего года около 00.00 в городе Ургенч.

С целью изучения инцидента корреспондент «Эльтуз» побеседовал с представителем УВД Хорезмской области и отчимом невесты (сторона жениха отказались от интервью).

Сообщается, что 20-летняя жительница села Гулобод Янгиарыкского района была обручена в сентябре с 28-летним жителем Ургенча, ранее осужденным и отбывшим наказание за изнасилование.

Свадьба прошла наспех. Стороны даже не познакомились толком. Свадьба состоялась уже 7 октября, через месяц после знакомства. Жених отбыл наказание за изнасилование, а невеста узнает об этом очень поздно. Но свадьбу ее родня тем не менее не отменили.

Свадьба состоялась в туйхоне в Ургенче. По окончании церемонии жених и невеста вошли в «чимилдик» (похожий на шатёр занавес из специальной ткани, вывешиваемый в углу комнаты, где по узбекской традиции должны провести первую брачную ночь молодожёны). При этом две «янга» (тётки) со стороны невесты остались в качестве свидетелей в соответствии с узбекскими национальными традициями.

Жених сообщает тёткам-янга о том, что девушка оказалась не девственницей, и зовёт своих родственников. Невесту оскорбляют и допрашивают в присутствии родственников (в том числе мужчины там так же присутствовали) жениха (это видно и на видео, которое распространено в Сети).

Тётка-янга жениха снимала весь процесс на видео. А другая янга надела на руки перчатки и начала проводить «экспертизу» гениталий девушки.

– Мне кажется, это всё было инсценировано с целью шантажа, – говорит отчим девушки Нуриддин Рахимов. – Происходили необъяснимые вещи. Ясно, что все было спланировано заранее. У кого в кишлаке среди ночи окажутся медицинские перчатки… И на это глаза закроем. Но опубликовав видео в интернете, они опозорили всех хорезмийцев. Мне звонят даже из Турции, предлагают помощь.

После того, как тетки все сняли на видео, оскорбили и обвинили девушку, они вызвали ее отчима по телефону. Отец, брат, дяди жениха решили поговорить по-мужски с отчимом девушки.

– В полночь я пришёл в дом жениха, - говорит Рахимов. – 6 амбалов во дворе дома встретили схватили меня за глотку. Я был в шоке. Они требовали, чтобы я забрал дочь и вернул им 90 млн сумов (около 9 тыс долларов США), которые они якобы потратили на свадьбу. “Я не могу столько дать, я безработный, со мной живут две невестки, сыновья в России на заработках», сказал я. В итоге мы условились на 50 млн сумов. На следующий день я продал три коровы и отдал стороне жениха 20 млн сумов. Только после этого они отпустили двух янга, которых все это время удерживали в заложниках. В тот день моя дочь и супруга сняли жилье в городе Ургенч и проживают там, так как им стыдно возвращаться в наш кишлак, все узнали о случившемся. Дочь каждый день твердит, что покончит с собой. А после, того как видео пустили в Сеть, и супруга очень расстроена.

По словам отчима, сторона жениха угрожала ему, что сожгут дом в случае, если он не отдаст им 50 млн сумов (около 5 тыс долларов). Аксакалы советовали ему не давать денег. Так, отчим сказал стороне жениха, что не даст денег, а те в отместку опубликовали видео в Интернете 22 ноября.

Отмечается, что в данное время ведется следствие. Сторона жениха заплатила штраф согласно пункта 1 статьи 189 Кодекса об административной ответственности.