Видео, фото — Как мир прощается с легендой футбола Диего Марадоной

CentralAsia (CA) - В Буэнос-Айросе у резиденции президента наблюдается километровая очередь из желающих попрощаться с Марадоной, передает РИА Новости.

Люди поют, по радио им включают трансляции матчей, некоторые граждане продают цветы и сосиски.

Фанаты, побывавшие у гроба Марадоны, рассказали, как проходит прощание с футболистом:



«Ты находишься там буквально считанные минуты, остановиться нет возможности ни на секунду, полиция сразу просит двигаться дальше», - говорит Рикардо.



«Фото и видео запрещены, за этим строго следят», - рассказывает Мария. Рикардо добавляет, что гроб закрыт.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По всему миру — на его родине в Аргентине, в итальянском Неаполе, где он провел лучшие годы карьеры, и многих других городах его поклонники устраивают акции памяти.