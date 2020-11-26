Видео, фото — Как мир прощается с легендой футбола Диего Марадоной

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- 18:08, 26 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В Буэнос-Айросе у резиденции президента наблюдается километровая очередь из желающих попрощаться с Марадоной, передает РИА Новости.
Люди поют, по радио им включают трансляции матчей, некоторые граждане продают цветы и сосиски.
Фанаты, побывавшие у гроба Марадоны, рассказали, как проходит прощание с футболистом:
«Ты находишься там буквально считанные минуты, остановиться нет возможности ни на секунду, полиция сразу просит двигаться дальше», - говорит Рикардо.
«Фото и видео запрещены, за этим строго следят», - рассказывает Мария. Рикардо добавляет, что гроб закрыт.
Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По всему миру — на его родине в Аргентине, в итальянском Неаполе, где он провел лучшие годы карьеры, и многих других городах его поклонники устраивают акции памяти.