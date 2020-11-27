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  27 ноября 2020
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Великобритания добавила Монголию в список стран, из которых вы можете поехать в Англию

CentralAsia (MNG) -  Коридоры для путешествий это список стран, территорий и регионов, из которых вы можете поехать в Англию и не должны самоизолироваться. Монголия, Аруба, Бутан, острова Тихого океана и Тимор-Лешти добавлены в список коридоров для путешествий по Великобритании.

Данные Объединенного центра биобезопасности и общественного здравоохранения Англии (PHE) указывают на значительные изменения как в уровне, так и в темпах подтвержденных случаев коронавируса (COVID-19) в этих пунктах назначения, что привело к тому, что министры исключили Эстонию и Латвию из текущего списка коридоров для путешествий.

Следующие острова Тихого океана (Самоа, Кирибати, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Вануату и Соломоновы острова), Монголия, Бутан, Тимор-Лешти и Аруба были добавлены в правительственный список коридоров для путешествий после снижения риска заражения коронавирусом в этих направлениях. С 4 часов утра в субботу 28 ноября пассажирам, прибывающим в Великобританию из этих пунктов назначения, больше не нужно будет самоизолироваться, если они не были в других странах, не подпадающих под действие льгот, или проезжали через них в течение 14 дней, предшествующих их прибытию.

В то же время Министерство иностранных дел, по делам Содружества и Развития (FCDO) обновило свои рекомендации по поездкам, чтобы не рекомендовать все, кроме важных поездок в Эстонию и Латвию, и больше не советовать все, кроме основных поездок в Арубу и Бутан. Эти изменения отражают последние оценки PHE рисков для путешественников в этих направлениях. FCDO по-прежнему рекомендует воздерживаться от поездок в Данию, Монголию, Тимор-Лешти, Кирибати, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Вануату и Соломоновы острова, кроме необходимых.

Все путешественники, в том числе из освобожденных пунктов назначения, по-прежнему должны будут предъявить полную форму поиска пассажиров по прибытии в Великобританию, если они не подпадают под небольшую группу исключений.

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