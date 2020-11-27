Застрявших в Улан-Баторе сельские жители могут вернуться с 1 декабря

CentralAsia (MNG) - 26 ноября состоялось заседание коллегии председателя Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК), на котором обсуждалось временное постановление об организации движения граждан из / в Улан-Батор.

В течение десяти дней с 1 по 11 декабря будет работать пассажирский межгородный транспорт, который доставит застрявших в столице сельских жителей в их родные провинции и привозит граждан в столицу. Для пяти аймаков, где произошла вспышка коронавируса, мероприятие будет организовано с 7 декабря.

На сегодняшний день около 100 тысяч человек, в том числе более 85 тысяч сельских жителей, застряли в Улан-Баторе и около 10 тысяч человек, желающих приехать в Улан-Батор, подали свои заявки в ГЧК.

Среди возвращающихся в сельскую местность — студенты. Граждане, покидающие город, будут проходить тестирование с 29 ноября. Кроме того, в Улан-Баторе планируется открыть еще 20 пунктов тестирования, и граждане, которые хотят покинуть столицу, будут привлечены к бесплатному тестированию.

Люди, которые уезжают в сельскую местность, обязаны изолироваться на две недели по прибытии в свои дома.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения