[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Застрявших в Улан-Баторе сельские жители могут вернуться с 1 декабря

CentralAsia (MNG) -  26 ноября состоялось заседание коллегии председателя Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК), на котором обсуждалось временное постановление об организации движения граждан из / в Улан-Батор.

В течение десяти дней с 1 по 11 декабря будет работать пассажирский межгородный транспорт, который доставит застрявших в столице сельских жителей в их родные провинции и привозит граждан в столицу. Для пяти аймаков, где произошла вспышка коронавируса, мероприятие будет организовано с 7 декабря.

На сегодняшний день около 100 тысяч человек, в том числе более 85 тысяч сельских жителей, застряли в Улан-Баторе и около 10 тысяч человек, желающих приехать в Улан-Батор, подали свои заявки в ГЧК.

Среди возвращающихся в сельскую местность — студенты. Граждане, покидающие город, будут проходить тестирование с 29 ноября. Кроме того, в Улан-Баторе планируется открыть еще 20 пунктов тестирования, и граждане, которые хотят покинуть столицу, будут привлечены к бесплатному тестированию.

Люди, которые уезжают в сельскую местность, обязаны изолироваться на две недели по прибытии в свои дома.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • На утро 26 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 820 человек
  • Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
  • Аргентинцы собираются у президентского дворца, чтобы попрощаться с Марадоной. Видео, фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com