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  27 ноября 2020
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Пожертвования в размере $ 117 тыс. собраны во время прямой трансляции Mongol HD TV

CentralAsia (MNG) -  Пожертвования в размере 333 миллионов тугриков (примерно $ 117 тыс.) и около 5 500 продуктовых наборов были собраны во время прямой трансляции концерта Mongol HD TV. Программа слоганом «Терпите, верьте, ждите, и мы победим!» была разработана совместно с Хаан Банком.


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Телеконцерт «Монголы дома» начался вчера в 19:30 собрал денежные средства с помощью QR-кода, пожертвований Монгольскому обществу Красного Креста и мероприятий по борьбе с инфекциями СOVID-19. В шоу приняли участие многие рок-, поп- и популярные исполнители, которые спели из дома.

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