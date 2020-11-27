Вопрос о продлении строго карантина Монголии будет обсуждаться в воскресенье

CentralAsia (MNG) - В Монголии зарегистрированы случаи инфицирования местной передачи Covid-19, а Закон о стихийных бедствиях предусматривает всеобщую готовность и строгий карантин. К примеру, решением Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) срок перехода по всеобщей готовности продлен до 06.00 ч 1 декабря.

Поскольку крайний срок истекает во вторник, окончательное решение о продлении всейобщей готовности или строго карантина будет принято на заседании Государственной чрезвычайной комиссии и Кабинета министров в воскресенье, 29 ноября, сообщил Ц. Ганзориг, пресс-секретарь ГЧК.

Всемирная организация здравоохранения и Министерство здравоохранения предложили продлить карантин еще на 14 дней, но окончательное решение будет принято ГЧК и правительством.

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