В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 12 044

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 42 человека были выписаны из медучреждений после выздоровления, случаев смерти за 26 ноября не выявили.

Общее количество инфицированных в Таджикистане на данный момент достигло 12 044 человек, из них выздоровели 11 437 пациентов, скончались 86 человек.

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