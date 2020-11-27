На утро 27 ноября в Казахстане выявили 813 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 813 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 27 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 170;
- Северо-Казахстанская область - 117;
- Павлодарская область - 107;
- Акмолинская область - 76;
- Костанайская область - 75;
- город Алматы - 74;
- город Нур-Султан - 71;
- Западно-Казахстанская область - 41;
- Алматинская область - 21;
- Карагандинская область - 21;
- Жамбылская область - 16;
- Атырауская область - 12;
- Актюбинская область - 5;
- город Шымкент - 4;
- Туркестанская область - 3.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 129 213 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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