На утро 27 ноября в Казахстане выявили 813 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 813 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 27 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 170;

- Северо-Казахстанская область - 117;

- Павлодарская область - 107;

- Акмолинская область - 76;

- Костанайская область - 75;

- город Алматы - 74;

- город Нур-Султан - 71;

- Западно-Казахстанская область - 41;

- Алматинская область - 21;

- Карагандинская область - 21;

- Жамбылская область - 16;

- Атырауская область - 12;

- Актюбинская область - 5;

- город Шымкент - 4;

- Туркестанская область - 3.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 129 213 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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