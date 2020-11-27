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  27 ноября 2020
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Антикризисный фонд Узбекистана получит $328,5 млн на борьбу с COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане Антикризисному фонду выделят дополнительно 3,4 трлн сумов ($328,5 млн) на борьбу с COVID-19, сообщили в Минфине.

Траты Антикризисного фонда на меры по борьбе с пандемией коронавируса увеличены до 13,4 трлн. сумов ($1,3 млрд).

"Это связано с тем, что меры продолжаются дольше первоначальных оценок и требуют дополнительных затрат», - сообщили в информационной службе Минфина. Увеличение доходов фонда составило 3,4 трлн сумов ($328,5 млн).

Фонд получит дополнительные 1,7 трлн сумов ($164 млн) за счет оптимизации расходов госбюджета, еще 1,7 трлн— за счет льготных кредитов международных финансовых институтов.

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