В Узбекистане целая семья, включая 3 детей, скончалась от отравления угарным газом

CentralAsia (UZ) - Семья из четырех человек скончалась в Сырдарьинской области, отравившись угарным газом. Среди погибших — трое детей.



25 ноября примерно в Хавастском районе Сырдарьинской области от отравления угарным газом скончалась семья из четырех человек, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

31-летняя домохозяйка и ее три сына, 9, 7 и 3 лет погибли в жилом доме в результате утечки угарного газа из самодельной печи 26 ноября.

На место происшествия прибыли прокурор, начальник отдела внутренних дел, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и другие сотрудники.

30 октября сообщалось, что в Навоийской области в результате утечки угарного газа в спальной комнате дома отравились двое братьев. 6 ноября молодая супружеская пара скончалась в Сырдарьинской области, отравившись в результате утечки угарного газа из самодельной печи.