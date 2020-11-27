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  27 ноября 2020
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В Узбекистане целая семья, включая 3 детей, скончалась от отравления угарным газом

CentralAsia (UZ) -  Семья из четырех человек скончалась в Сырдарьинской области, отравившись угарным газом. Среди погибших — трое детей.

25 ноября примерно в Хавастском районе Сырдарьинской области от отравления угарным газом скончалась семья из четырех человек, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

31-летняя домохозяйка и ее три сына, 9, 7 и 3 лет погибли в жилом доме в результате утечки угарного газа из самодельной печи 26 ноября.

На место происшествия прибыли прокурор, начальник отдела внутренних дел, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и другие сотрудники.

30 октября сообщалось, что в Навоийской области в результате утечки угарного газа в спальной комнате дома отравились двое братьев. 6 ноября молодая супружеская пара скончалась в Сырдарьинской области, отравившись в результате утечки угарного газа из самодельной печи.

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