В Турции 337 человек приговорены к пожизненному сроку по делу о попытке военного переворота в 2016 году

Для судебного процесса специально соорудили зал вместимостью полторы тысячи человек. В день вынесения приговора помещение было переполнено.

15 июля 2016 года заговорщики захватили авиабазу Акинджи вместе с находившимися на ней истребителями-бомбардировщиками F-16 и взяли в заложники начальника генштаба Хулуши Акара. Они объявили, что берут власть в свои руки, «чтобы восстановить конституционный порядок, права человека и свободы».

На улицах Анкары и Стамбула появились вооруженные солдаты и танки.

Считается, что мотивом действий военных было недовольство усилением личной власти Эрдогана и проводимой им политикой исламизации. Турецкая армия исторически считалась главной опорой светского характера государства.

Захватить президента, проводившего в это время отпуск на средиземноморском курорте Мармарис, заговорщикам не удалось. Он прилетел в Стамбул и также обратился к нации по телевидению. На улицы городов вышли его сторонники, вступившие в конфронтацию с военными.

Самолеты F-16 с базы в Акинджи трижды обстреляли здание парламента, а также дорогу возле президентского дворца и штаб-квартиры спецназа и полиции Анкары. В результате этих ударов погибли 68 человек и более 200 были ранены.

На следующий день мятежные военные капитулировали. Всего, по официальным данным, в ходе событий 15-16 июля погиб 251 человек и около двух тысяч получили ранения и травмы.